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مانشستر يونايتد وليفربول يبلغان الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي
اخبار الرياضة

تأهل ليفربول ومانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزيهما على إيفرتون وديربي كاونتي على التوالي.


 

 

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ولم يضمن ليفربول ومانشستر يونايتد التأهل إلا مع الأنفاس الأخيرة من مباراتيهما.

وفاز ليفربول على إيفرتون 2-1 في مباراة غاب عنها العديد من نجوم الفريقين وتحديداً صاحب الأرض ليفربول الذي تابع مباراته المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا من المدرجات.

وسجل ميلنر هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء (35) وعدّل الأيسلندي سيغوردسون النتيجة (67) قبل أن يضيف الهولندي فان ديك المنتقل حديثاً إلى الريدز هدف الفوز (84).

من جهته احتاج مورينيو للفوز على ديربي كاونتي من الدرجة الأولى لإبداعات لينغارد والبديل البلجيكي لوكاكو.

وظلّ التعادل السلبي مسيطراً على المباراة حتى الدقيقة 84 عندما سجّل لينغارد الهدف الأول قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني مع الدقيقة التسعين.

سيريانيوز

2018-01-05 20:53:16
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