قالت الدفاعات الجوية السعودية، يوم الجمعة، انها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه نجران، في حين أعلنت القوة الصاروخية للجيش اليمني عن تجربة ناجحة لصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة.

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وذكرت وسائل إعلام سعودية، ان الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لصاروخ باليستي تم اطلاقه من اليمن باتجاه نجران، قبل أن يصل إلى هدف.

ومن جانبها أعلنت القوة الصاروخية للجيش اليمني، أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى جديد استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي بنجران، دون أن تكشف عن نوع الصاروخ.

كما أطلقت القوة صاروخا باليستياً ثانياً من نوع قاهر تو إم على تجمعات للجيش السعودي بالساحل الغربي.

واستهدف صاروخ باليستي في 19 كانون الأول الماضي، قصر اليمامة في الرياض السعودية، تمكنت القوات السعودية من اعتراضه.

وسبق للحوثيين أن استهدفوا السعودية بعدة صواريخ باليستية بلغ عددها 86 صاروخاً بحسب تصريحات للمتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد تركي المالكي.

ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول الجاري جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

سيريانيوز