أهدر إنترميلان الفوز أمام فيورنتينا وواصل نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة بتعادله 1-1 في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليفشل بالتالي في تضييق الخناق على صاحبي المركز الأول والثاني.

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وبعد أن كان متصدّراً منذ مطلع الموسم الحالي، تراجع إنتر ميلان إلى المركز الثالث بعد فشله في الفوز في آخر خمس مباريات ويملك في جعبته 42 نقطة، لكنّ روما الرابع يتخلف عنه بفارق 3 نقاط ويملك مباراتين مؤجلتين.



وكان إنترميلان في طريقه إلى حسم المباراة في مصلحته لأنه تقدّم بهدف سجله مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي تابع كرة برأسه تصدى لها حارس فيورنتينا لكنّ الأول أعادها داخل الشباك (55) معزّزاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين مع 18 هدفاً.



وضغط أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة وأثمر ضغطهم هدفاً حمل توقيع جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وفي مباراة ثانية عاد أودينيزي بالتعادل الإيجابي من أرض كييفو فيرونا بهدف لإيفان رادوفانوفيتش (9) مقابل آخر لنيناد توموفيتش (41 خطأ في مرماه).