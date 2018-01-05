أدّت موجة شديدة من الرياح والأمطار التي تشهدها المحافظات المصرية إلى إغلاق الكثير من الموانئ وتعطل حركة السير بالطرق السريعة, كما أعلنت الكثير من الجهات الحكومية المختصة ومطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ تحسبا لأي حوادث.

وذكرت وسائل إعلامية, أن مطار القاهرة الدولي أعلن حالة الطوارئ بعد أن تسبّبت موجة العواصف والأتربة بصعوبة شديدة في الرؤية على أرض مهبط المطار كما وضعت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف في حالة استنفار تحسباً لأي حوادث أو أزمات.

كما تسببّت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظتا دمياط وكفر الشيخ إلى إغلاق ميناءيهما وتعطل حركة الصيد في بحيرتيهما كما انقطع التيار الكهربائي في عدد من أحياء كفر الشيخ.

وفي الاسكندرية أغلقت السلطات المحلية ميناءي بوغازي والدخيلة لليوم الثاني بسبب العواصف والارتفاع الشديد بالأمواج على شواطئها.

وفي سيناء شمال شرق مصر توقفت حركة الصيد وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالعريش والشيخ زويد, فيما تم إغلاق ميناء شرم الشيخ بعدما وصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة وارتفعت الأمواج إلى 4 أمتار كما استمر إغلاق ميناء نويبع بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة شمالا، معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.