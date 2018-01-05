أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن العسكريين الروس أجروا مشاورات مع وزارة الخارجية السورية حول التعاون المشترك لمرافقة قوافل المساعدات الأممية للعام 2018.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال المركز في بيان له, أن "المباحثات بين فريق العسكريين الروس وممثلي الخارجية السورية تطرقت إلى خطط التعاون المستقبلي فيما يتعلق بحماية ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، والتي تعتزم الأمم المتحدة إرسالها خلال العام المقبل".

وأضاف البيان، أن "المركز مستمر في عمله لتنظيم الوضع الإنساني في سوريا، حيث تم تأمين إيصال قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الناصرية في محافظة درعا ، وتضم القافلة 149 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، كذلك قدّمت المساعدة للعوائل المهجرة في العودة إلى مناطق سكناهم".

وتابع البيان "تم إيصال المياه الصالحة للشرب إلى قرية مظلوم في محافظة دير الزور، وأيضا تقديم الرعاية الطبية لـ 48 مهجرا في منطقة الصالحية بينهم 17 طفلا".

وأشار مركز المصالحة إلى أن 390 شخصا عادوا إلى بيوتهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وكانت الأعداد كالتالي: "محافظة دير الزور – 355 شخصا، محافظة حلب – 21 شخصا، محافظة حمص – 14 شخصا".

يشار الى انه دخلت في الشهرين الماضيين قوافل مساعدات إنسانية لآلاف الأهالي في النشابية وكفربطنا وسقبا بالغوطة الشرقية.

سيريانيوز