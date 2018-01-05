قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, يوم الجمعة, أن مؤتمر سوتشي حول سوريا مهم جداً لكنه لن يصل بنا إلى السلام لأنه غير محايد.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان, أنني "أريد أن نعمل معا من أجل دحر تنظيم (داعش) الإرهابي وبناء ​سوريا​ من خلال ​أستانا​ وسوتشي".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "هناك حاجة لخارطة شاملة لعملية انتقالية يتولى السوريون مسؤولية وضعها".

وكان الرئيس ماكرون قال في 4 كانون الثاني الجاري, انه يجب أن نتحاور مع ممثلي الرئيس بشار الأسد ويجب أن يتم تمثيل كل المعارضين السوريين .

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الأطراف السورية.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

واختتمت الشهر الماضي الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

سيريانيوز