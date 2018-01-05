عاد تطبيق "واتس اب" للعمل بعد تعطله لنحو ساعة ليلة رأس السنة الجديدة، وقبل استقبال العام الجديد بساعات فقط.

وبحسب مانقتله "روترز" عن متحدث رسمي باسم تطبيق "واتساب"، فإن "مستخدمي واتساب حول العالم شهدوا توقفاً وجيزاً للخدمة"، وذلك دون الافصاح عن الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الخلل بهذا الوقت الحساس.

ووفقاً لخريطة موقع Down Detector الذي يتابع الأعطال التقنية، فقد تم رصد انقطاع "واتساب" في مناطق تمتد من إندونيسيا وماليزيا والهند في آسيا إلى جانب مناطق في الشرق الأوسط، لكن الأكثر تأثرا كانت أوروبا، إضافة إلى الأمريكيتين.

وحال هذا العطل، من تبادل الرسائل في ليلة رأس السنة الجديدة، كما أكد بعض المستخدمين الذين انهالوا بالانتقادات على التطبيق ضمن شبكة "تويتر".

ويبدو أن الانقطاع ناتج عن الضغط على سيرفرات الخدمة بسبب استخدام التطبيق من قبل الملايين من المستخدمين حول العالم للتهنئة بحلول العام الجديد.