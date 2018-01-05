أعلنت كل من "ال جي" و"سامسونغ" و"اتش تي سي" و"موتورولا" عن عدم قيامهم بالتلاعب بأداء الأجهزة القديمة كما فعلت "آبل".

ونقلت " gsmarena"، عن "ال جي" تأكيدها بأنها لم ولن تفعل خطوة مثل التلاعب بسرعة الأجهزة القديمة، مشيرةً إلى أن رأي العاملاء مهم جداً ولايمكنها أن تقوم بهذا دون أخذ رأيهم.

وبدورها، أكدت "سامسونغ" أن الاهتمام بجودة المنتج كان دائمًا في قائمة اهتماماتها، وأوضح متحدث باسم الشركة أن بطارية الهاتف تخضع للعديد من معايير السلامة ولا يتم تخفيض أداء المعالج من خلال تحديثات النظام للإبقاء على البطارية تدوم لمدة أطول.

ويأتي ذلك بعد أن أقرت "آبل" بإبطاء هواتف "آيفون" القديمة عمداً، مع خطط للاستمرار في هذا الأمر، سعياً لما قالت إنه "حفاظاً على البطارية وعمرها"، لكن هذا الإعلان قوبل بالرفض والانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إنه وصل حد رفع الدعاوى القضائية ضد الشركة.

وبعد اعلان "آبل" بأيام، سارعت كل من "اتش تي سي" و"موتورولا" إلى تبرئة نفسيهما من مثل هذا التصرف، مؤكدين التزامهم بالمعايير المعلنة.