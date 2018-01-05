اعترفت "سامسونغ" لأول مرة بمشكلة البطارية في أجهزة "نوت 8"، لكنها أكدت بأنها "غير موجودة إلا بنسبة صغيرة جدًا من الهواتف التي وصلت للأسواق في الربع الأخير من 2017".

ونقل موقع "عالم التقنية"، عن الشركة قولها إنها استلمت شكاوي من "شريحة صغيرة جدًا" بسبب توقّف الجهاز عن الاستجابة بعد انتهاء شحن البطارية.

وتابعت الشركة أنها تنظر حالياً في هذا الأمر وتقوم باختبار الوحدات المُتضرّرة للوقوف على سبب المُشكلة، مُضيفة أنها تأخذ هذه المُشكلة بمنتهى الجديّة.

واشتكى مستخدمون من توقّف أجهزة "نوت 8" عن الاستجابة في حالة انتهاء شحن البطاريّة، فحتى بعد وصله بالشاحن، لا يُمكن للمستخدم تشغيله وإعادة استخدامه.