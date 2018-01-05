أتاح "تيلغرام" دعم ما يصل إلى ثلاثة حسابات بأرقام هواتف مختلفة، على أجهزة "آندرود" ضمن أخر تحديث له.

وبحسب engadget، فإن النسخة الجديدة تتيح التبديل بين الحسابات المتعددة بسرعة من خلال القائمة الجانبية، لكن الاشعارت ستصل سوية بغض النظر عن أي حساب فيهم هو النشط.

ولاتزال نسخة أنظمة iOS لا تدعم الحسابات المتعددة، إلا أن "تليغرام" وعدت تقديم وسيلة لتغيير هيئة التطبيق الخاص بمستخدمي هذا النظام تحت إعدادات Appearance جديدة.

وتتيح نسخة iOS الجديدة، عدة تصميمات للاختيار من بينها، بما في ذلك اثنين من وضع الظلام وتصميم عادي لليوم مزود بالعديد من الألوان التي يمكن تعديلها حسب الرغبة.

ويضم الإصدار الجديد من تطبيق "تيلغرام" بشكل عام، ميزة "الردود السريعة"، التي تتيح سحب رسالة الصديق إلى اليسار لكتابة رد عليها في المحادثة، حتى يستطيع المستخدم كتابة ردود متعددة دون الخلط بين نفسه وصديقك.