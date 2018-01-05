سحبت "غوغل" حواسب "بيكسل سي" من متجرها الإلكتروني، وبدأت بتحويل زوار صفحة الأجهزة إلى صفحة حواسب "بيكسل بوك" التي أطلقت مؤخّرًا.

ونقل موقع Engadget عن الشركة تبريرها لهذه الخطوة، بأنها جاءت بعد مضي وقت طويل على طرح الأجهزة للبيع، وهي عادة ما تقوم بتوقيف بيع الأجهزة القديمة، وهذا ماحدث مع "بيكسل سي" التي طرحت منذ 2015.

وكانت "غوغل" قد أكدت سابقاً، بأن حواسب "بيكسل سي" ستحصل على نسخة "أندرويد أوريو" كآخر نسخة، على أن تحصل على التحديثات الأمنية فقط فيما بعد.

واعلان "غوغل" الأخير بمثابة التخلي عن الأجهزة، الأمر الذي يجعلها خيارًا لا يُفضّله البعض لأنها لن تحصل على ميّزات جديدة.