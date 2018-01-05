يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وذلك استجابة لطلب من الولايات المتحدة الامريكية .

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وقالت بعثة كازاخستان في الأمم المتحدة، التي تترأس بلادها مجلس الأمن حالياً، إن المجلس سيجتمع يوم الجمعة ابتداءً من الساعة الثالثة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش)، لبحث الوضع في إيران.

وكان دبلوماسيون بالأمم المتحدة ذكروا، الخميس، أن واشنطن طلبت رسميا من رئيس المجلس عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية التي تشهدها إيران.

وتشهد إيران منذ 28 كانون الاول الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر احتجاجا على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد، لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلفة 25 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.

سيريانيوز