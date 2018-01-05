قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب عمار الأسد، يوم الجمعة، الأكراد شركاء في النصر، معتبراً أن واشنطن تدعم أولئك الذين لديهم نزعة انفصالية منهم وليس كلهم.

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وقال الأسد في مقابلة مع قناة "الميادين" ان "الأخوة الكرد شركاء في النصر، وعلى من ضُلل منهم العودة إلى الدولة السورية".

وأكد الأسد ان "الولايات المتحدة لا تدعم الكرد، بل تدعم الجزء الذي لديه نزعة انفصالية منهم".

وتتلقى قوات كردية في الشمال السوري دعماً من الولايات المتحدة في اطار حملة عسكرية ضد "داعش" تمكنت اثرها من طرد التنظيم من مساحات واسعة وبسط سيطرتها عليها.

وسبق للأسد ان قال في تصريحات اعلامية سابقاً، ان الأمريكان يستخدمون الأكراد لتنفيذ مخططاتهم، وما أن يقترب الجيش النظامي من المدينة حتى تتبدل الأمور، فالمشروع الأمريكي في سوريا يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشله في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية على السواء.

ولفت الأسد الى أن " الأميركي يعتمد اليوم على فلول (داعش) لذلك فإن خططه في سوريا فاشلة"، معتبراً ان "المخطط الذي يستهدف إيران هو نفسه الذي استهدف سوريا".

وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ حوالي عشرة أيام، ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى, وقد أدت إلى مقتل عدة اشخاص واحتجاز المئات من المشاركين فيها.

وتتهم ايران امريكا وبريطانيا والسعودية بالوقوف وراء الاضطرابات في البلاد، اذ أعلنت واشنطن عن دعمها للاحتجاجات الايرانية ودعت مجلس الامن لعقد جلسة خاصة لبحث الملف الايراني.

وكشف البرلماني السوري ان "سيارات مفخخة لـ(داعش) خرجت من قاعدة التنف لاستهداف الجيش النظامي".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية ان قالت ان قاعدة التنف تحولت في الحقيقة إلى (ثقب أسود) قطره 100 كلم على الحدود بين سوريا والأردن، وتخرج منها، كالجن من تحت الأرض - بدلا من جيش سوري جديد - فرق (داعش) القتالية لتشن هجماتها التخريبية والإرهابية ضد القوات السورية والسكان المدنيين.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.

وتتواجد قوات أمريكية في شمال سوريا أيضاً مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة ومقاتلين أكراد تابعين لـ(قوات سوريا الديمقراطية) في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.

سيريانيوز