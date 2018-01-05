أوقفت السلطات التركية، يوم الجمعة، 121 مهاجرا غير شرعي معظمهم سوريين، أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان.

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وقالت وكالة (الأناضول) ان فرق خفر السواحل التركية أوقفت 64 مهاجرا، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء ديكيلي التابع لولاية إزمير.

وأضافت الوكالة أن 58 من طالبي اللجوء الذين تم إيقافهم يحملون الجنسية السورية، وستة الجنسية الباكستانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفرق أوقفت قبالة سواحل قضاء جشمة التابع للولاية قاربا آخر يقل 57 من طالبي اللجوء يحملون الجنسية السورية.

وقام خفر السواحل التركية بستليم الموقوفين لإدارة الهجرة في إزمير.

وكانت السلطات التركية أوقفت يوم الثلاثاء الماضي نحو 500 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سوريين، أثناء محاولتهم الوصول الى اليونان.