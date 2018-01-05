بلغت سويسرا بقيادة روجيه فيدرر نهائي كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب من دون خسارة أي مباراة، وذلك بفوزها على أميركا 3-صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

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ودخل المنتخبان إلى الجولة الأخيرة وهما على المسافة ذاتها بعد فوز كل منهما على اليابان وروسيا، وبالتالي كانت البطاقة المؤهلة إلى النهائي محصورة بينهما.



وتمكنت سويسرا من حسمها لصالحها والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2001 حين توّجت بلقبها الثاني والأخير، بفوزها بالمباريات الثلاث، منهية بذلك دور المجموعات دون أي هزيمة.



وأكّد فيدرر (36 عاماً) جهازيته للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 15 كانون الثاني الحالي و28 منه، بفوزه بمباريات الفردي الثلاث ضد الياباني يويشي سوغيتا والروسي كارن خاشانوف والأميركي جاك سوك تواليا، من دون أن يخسر أي مجموعة.



وكشف فيدرر أنه "أكثر ثقة" حالياً مما كان عليه عندما بدأ موسم 2017 الذي أنهاه مع 7 ألقاب، بينها اثنان في الغراند سلام (أستراليا وويمبلدون الانكليزية) وثلاث في دورات الألف نقطة للماسترز.



وعاد فيدرر إلى الملاعب في مطلع 2017 بعد غياب أشهر بسبب الإصابة، ما تسبّب بتراجعه في تصنيف رابطة المحترفين.



وتابع: "لو فشلت (في أستراليا المفتوحة عام 2017) في الفوز بمباراة أو اثنتين لكنت خارج نادي الثلاثين الأوائل في التصنيف، وبالتالي الوضع كان صعباً العام الماضي".



ويجد فيدرر المتوّج بـ 19 لقباً في البطولات الكبرى، وهو رقم قياسي، نفسه في وضع مريح على المستوى البدني والأداء قبل أيام من انطلاق بطولة أستراليا، في ظل معاناة العديد من المنافسين البارزين من لعنة الإصابات، وانسحاب عدد منهم من البطولة الأسترالية، وأبرزهم البريطاني أندي موراي والياباني كي نيشيكوري.



ويأمل فيدرر في الفوز بلقب كأس هوبمان للمرة الثانية بعد عام 2001 بصحبة مارتينا هينغيس المعتزلة، حين كان سجله خالياً من أي لقب على صعيد دورات رابطة المحترفين.



ويعوّل فيدرر في مسعاه على شريكته الحالية بيليندا بنسيتش التي حسمت المواجهة لمصلحة بلادها وفازت بمباراة الفردي الثالثة لها في هذه الدورة، بتغلبها على كوكو فانديفيغيه 7-6 (8-6) و6-4، ثم تمكن الثنائي من الفوز بمباراة الفردي المختلط 4-3 (5-3) و4-2.



وستحدد هوية المنتخب الذي سيواجه فيدرر وبنسيتش في النهائي المقرر السبت، في مواجهتي الجمعة في المجموعة الأولى بين ألمانيا المتصدرة وأستراليا المضيفة الثالثة من جهة، وبلجيكا الثانية وكندا الرابعة والأخيرة من جهة أخرى.