أقرت وزارة الدفاع الروسية بتعرض قاعدتها في "حميميم" بريف اللاذقية للاستهداف، إلا أنها نفت تدمير أي من طائراتها الحربية هناك، الأمر الذي يتعارض مع أرقام نشرتها مصادر روسية أخرى، حول حجم الضرر الذي لحق بالقاعدة العسكرية.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "انه "بعد غروب الشمس في 31 كانون الأول، تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذائف هاون نفذته مجموعة تخريبية متنقلة من المسلحين، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين".

ولم يتضمن بيان الدفاع الروسية معلومات حول أضرار بالطائرات المتواجدة في القاعدة.

في حين نشر موقع "الجديد" صوراً وتعليقاً لصحفي عسكري روسي رومان سابونكوف، تبين الأضرار في الطائرات التي طالها الاستهداف بقاعدة "حميميم"، حيث قال ان " الضرر كان في محرّكات بعض الطائرات، وهي 4 قاذفات من طراز (سوخوي-24)، ومقاتلتان من الطراز (سوخوي-35 إس)، وطائرة نقل من طراز (أنتونوف-72).

وتأتي البيانات من الصحفي الروسي، مطابقة لما نشرته صحيفة "كوميرسانت" نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين عسكريين، دون ان تسمهم، أن "قصف جماعة مسلحة لقاعدة حميميم بقذائف هاون أدى إلى تدمير 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، ومستودع ذخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين".

وكانت منظومة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي اعترضت صاروخين أطلقهما مسلحون من محافظة إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية نهاية كانون الأول الماضي، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من جبلة في محافظة اللاذقية.

يشار إلى ان القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين.

سيريانيوز