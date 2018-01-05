توتنهام يسقط بفخ التعادل على ملعبه أمام وست هام بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

فرض وست هام التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه توتنهام في ختام الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبادر وست هام بالتسجيل في الدقيقة 70 عبر لاعبه بيدرو أوبيانج، إلا أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة 84.



وارتفع رصيد توتنهام الى 41 نقطة في المركز الخامس، ووست هام الى 22 نقطة في المركز الـ 15. سيريانيوز 2018-01-05 06:59:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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