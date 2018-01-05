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ريال مدريد يسحق نومنسيا بثلاثية نظيفة ويضع قدماً بربع نهائي كأس إسبانيا
اخبار الرياضة

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا عريضا على مضيفه نومانسيا (الدرجة الثانية)، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.


 

 

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سجل أهداف النادي الملكي، جاريث بيل في (د.35 من ركلة جزاء) وايسكو في (د.89 من ركلة جزاء)، ثم بورخا مايورال في (د.90+1).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" فى العاشر من الشهر الجاري.

سيريانيوز
2018-01-05 07:06:43
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