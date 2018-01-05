ريال مدريد يسحق نومنسيا بثلاثية نظيفة ويضع قدماً بربع نهائي كأس إسبانيا اخبار الرياضة شارك

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا عريضا على مضيفه نومانسيا (الدرجة الثانية)، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل أهداف النادي الملكي، جاريث بيل في (د.35 من ركلة جزاء) وايسكو في (د.89 من ركلة جزاء)، ثم بورخا مايورال في (د.90+1).



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" فى العاشر من الشهر الجاري. سيريانيوز

2018-01-05 07:06:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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