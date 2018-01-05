أعلنت الأميركية سيرينا وليامس حاملة اللقب انسحابها الجمعة من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى، معتبرة انها ليست في مستوى يؤهلها خوض المنافسات بعد انجاب طفلتها الأولى.

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وقالت في بيان: "بعد المشاركة في ابوظبي (في دورة استعراضية)، أدركت أنه على الرغم من أني قريبة جداً، لست في المكان الذي أطمح إليه".



وكانت اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما حاملاً في ثمانية أسابيع عندما فازت بلقبها السابع في ملبورن بارك في العام الماضي لتحصد اللقب الـ23 في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي في عصر الاحتراف قبل أن تأخذ وقتا للراحة لتضع طفلتها الأولى.



ولعبت منذ ذلك الحين مرة واحدة علنا وخسرت أمام إيلينا اوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة في أبوظبي لكنها كانت تأمل في عودة مذهلة إلى أستراليا المفتوحة قبل أن تعلن انسحابها.



وسيرينا هي آخر الكبار الذين أعلنوا انسحابهم من البطولة التي تقام في الفترة من 15 وحتى 28 كانون الثاني الحالي بعد البريطاني آندي موراي والياباني كي نيشيكوري.



كما تدور الشكوك حول مشاركة البطلين السابقين الصربي نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال لكن اللاعب الإسباني الذي وصل إلى ملبورن اليوم الجمعة سيكون جاهزا في الموعد المحدد لانطلاق البطولة.