شهدت عدة مناطق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هطولات مطرية كان أغزرها في اللاذقية، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

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وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية، ان كمية الهطول بلغت 12مم في دمشق و5ر28مم في القنيطرة و5مم في درعا ومثلها في السويداء وحماة 5ر4مم.

بينما بلغت كمية الهطول في اللاذقية 4ر77مم والقرداحة 40 مم ومطار الباسل 4ر60 مم أما طرطوس 9ر25 مم وصافيتا29مم و في بانياس سجلت 60 مم أما حلب 1ر1مم.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات، ويكون الهطل غزيراً مصحوباً بالعواصف الرعدية وثلجياً فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400متر.

وتكون حركة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز ال50 كم في الساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأصبحت أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وعن طقس السبت، قالت الأرصاد ان درجات الحرارة تبقى أدنى من معدلاتها ويميل الجو للاستقرار خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

سيريانيوز