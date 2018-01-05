لقي أمريكي مصرعه وأصيب 7 آخرون، يوم الجمعة، إثر سقوط بالون طائر "منطاد" غرب مدينة الأقصر في مصر.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية" عن مصدر أمني لم تسمه، قوله ان "شخصاً أمريكياً توفي واصيب 7 آخرين من مستقلي بالون هوائي، اثر تعرض البالون لدوامة هوائية أدت لسقوطه في منطقة غرب المدينة الأثرية الشهيرة، بالقرب من الطريق الصحراوى الجديد".

وبينت "بوابة الأهرام" ان "الأجهزة الأمنية بمدينـة الأقصـر، تلقت إشارة بوقوع الحادث في أثناء قيام البالون بجولة فوق آثار البر الغربي للأقصر، وعلى متنه أجانب من مختلف الجنسيات، وعدد من المواطنين المصريين".

وكانت 6 رحلات منطاد قد أقلعت في سماء غرب مدينة الأقصر، الغنية بمقابر ومعابد ملوك وملكات الفراعنة، صباح الجمعة، إلا أن شدة الرياح المفاجئة، دفعتها بعيدا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية، وجرفتها على جانب طريق صحراوي، يربط ما بين محافظتي الأقصر وقنا.

وأكدت مصادر في "الاتحاد المصري لشركات المنطاد" في الأقصر، ان الطيارين نجحوا في الهبوط الاضطراري بنجاح، والحفاظ على أرواح السياح، إلا أن ارتطام المنطاد بالأرض لحظة هبوطه، ما أسفر عن سقوط الضحايا.

وسبق لـ19 سائحاً أجنبياً أن قتلوا في حادث مشابه بمحافظة الأقصر عام 2013.

سيريانيوز