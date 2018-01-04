لقي 15 شخصا حتفهم، وأصيب 20 آخرون يوم الخميس، في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول.





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ونقلت وكالة "سبوتينك" عن شهود عيان ومصادر مطلعة قولها إن "أكثر من 15 شخص لقي مصرعه، من بينهم رجال أمن، في التفجير الانتحاري بأحد المساجد الساعة الثامنة مساءا".



واضافت المصادر أن "ما يقرب من 20 شخصا أصيبوا في التفجير ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".



ويأتي هذا الحادث بعد ايام من مقتل 15 شخصا اثر هجوم انتحاري في جلال اباد شرق أفغانستان.



وتشهد أفغانستان بين الحينة والأخرى هجمات انتحارية وتفجيرات، يتبناها عادة إما تنظيم "داعش"، الذي يتواجد في البلاد منذ عام 2015، أو حركة "طالبان".



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