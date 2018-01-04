برشلونة يعود بالتعادل من ملعب سلتا فيغو ويؤجل حسم التأهل لربع نهائي كأس إسبانيا اخبار الرياضة شارك

أجل برشلونة تأهله لربع نهائي كأس آسبانيا بعد تعادله 1-1 أمام مضيفه سلتا فيغو الخميس على ملعب بالايدوس في ذهاب دور ال16 ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا واستهل برشلونة العام الجديد بتعادل في معقل سلتا فيغو، بعدما أنهى عام 2017 بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من خلال الفوز على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في معقله "سانتياغو برنابيو" في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، الممثل الآخر للعاصمة أتلتيكو مدريد.



وأمل فريق المدرب إرنستو فالفيردي في أن يبدأ سنة 2018 من حيث أنهى 2017، إلاّ أنه اصطدم بسلتا فيغو الذي أجبره على الاكتفاء بالتعادل، كما فعل عندما التقى الفريقان في آخر لقاء بينهما في الدوري المحلي (2-2) مطلع كانون الأول.



وخاض النادي الكاتالوني المباراة بفريق رديف إلى حد كبير، ضد فريق تفوّق على برشلونة في زياراتيه الأخيرتين لملعب "بالايدوس" في الدوري بنتيجتي 1-4 و3-4، كما أخرج "بلاوغرانا" من الكأس في مواجهتين من أصل ثلاث جمعتهما قبل النسخة الحالية، وذلك عامي 1977 في ثمن النهائي و2001 في نصف النهائي.



ويخوض برشلونة لقاء الإياب الخميس المقبل على ملعبه الذي يحتضن أيضاً المباراة الأولى هذا العام لفريق فالفيردي في الدوري، وذلك ضد ليفانتي الأحد المقبل. سيريانيوز 2018-01-04 19:37:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق