قتلت يوم الخميس امرأة في مدينة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي برصاص قنص مصدره ناحية بنش.

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وقالت مصادر موالية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان سيدة في مدينة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي قتلت بعد استهدافها برصاص قنص متمركز في نقاط المسلحين المتواجدة في ناحية بنش المجاورة.

وكان شابان اثنان اصيبا بجروح خطيرة جراء أعمال قنص طالت الفوعة من ناحية بنش المجاورة

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب لسقوط قذائف ورصاص قنص اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في اذار عام 2015.

ومحافظة ادلب مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد بموجب اتفاق توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي .