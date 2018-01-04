تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر الاخبار المحلية شارك

فككت الجهات المختصة الخميس سيارة محملة بنحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار بعد ضبطها شرق مدينة تدمر.

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وقالت سانا أن "الجهات المختصة وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة ضبطت سيارة تويوتا هايلوكس حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي".

واشارت سانا الى أن "عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح” مشيرا إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كغ".

ودمرت الجهات المختصة بتدمر اواخر تشرين الثاني الماضي سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وقضت على 8 انتحاريين من ارهابيي "داعش" قبل وصولهم إلى إحدى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة السخنة.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد في اوائل اذار الماضي, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.



سيريانيوز

وقالت سانا أن "الجهات المختصة وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة ضبطت سيارة تويوتا هايلوكس حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي".واشارت سانا الى أن "عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح” مشيرا إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كغ".ودمرت الجهات المختصة بتدمر اواخر تشرين الثاني الماضي سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وقضت على 8 انتحاريين من ارهابيي "داعش" قبل وصولهم إلى إحدى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة السخنة.يشار الى ان الجيش النظامي استعاد في اوائل اذار الماضي, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.سيريانيوز 2018-01-04 19:03:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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