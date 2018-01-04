ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الخميس, مسجلاً 475 ليرة سورية للمبيع.

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 475 ليرة للمبيع، و 473 ليرة للشراء.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق يوم الاربعاء 467 ليرة للشراء و470 للمبيع.

يشار الى سعر صرف الدولار انخفض في الشهرين الاخيرين من 510 ليرة الى نحو 415 ليرة, تبعه قيام مصرف سورية المركزي بتخفيض سعر الحوالات من 492 ليرة الى 534 ليرة في يوم واحد وتثبيته عند هذا السعر, الا ان سعر صرف الدولار عاود ارتفاعه ليصل الى 475 ليرة.