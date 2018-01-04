تواصلت العمليات العسكرية, يوم الخميس, في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق, بالتزامن مع معارك في منطقة المرج.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي وصاروخي طال مدن وبلدات دوما وحرستا وعربين ومديرا ومسرابا في الغوطة.

واشارت المصادر الى نشوب معارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة المسلحة والجيش النظامي على جبهة الزريقية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية..

ولفتت المصادر الى ان المعارك اسفرت عن مقتل 15 من عناصر الجيش النظامي.

من جهتها, تحدثت المصادر ان الجيش النظامي استهدف مواقع لمسلحين في حرستا والنشابية ومحور جوبر عين ترما وعربين ومديرا ومحيط بيت سوى.

واشارت المصادر الى ان النظامي تصدى لهجوم شنته المجموعات المسلحة على محور الزريقية وتمكن من قتل وإصابة عدد من المهاجمين.

وتشهد الغوطة الشرقية ارتفاع غير مسبوق في العمليات العسكرية من قصف و تدهورا في الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المفروض عليها نحو 5 سنوات والذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية والطبية, وسط مناشدات من قبل منظمات أممية ودولية وعدة دول بإدخال المساعدات ومطالبات للنظام بفك الحصار وإجلاء المرضى.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .