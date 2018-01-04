لقيت امرأة مصرعها، يوم الخميس، وأصيب 22 آخرون، اثر سقوط قذيفة في حي العمارة بدمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، لم تسمه، قوله ان "امرأة قتلت وأصيب 22 آخرين، جراء قذيفة سقطت أمام فرن في حي العمارة".

كما قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان قذيفة هاون سقطت في حي الحمصي بجرمانا في ريف دمشق، واقتصرت أضرارها على الماديات.

واصيب عدة أشخاص، يوم الأربعاء، اثر قذائف سقطت في منطقة الدويلعة بدمشق.

وسقط عشرات المدنيين في مدينة دمشق وريفها في الآونة الأخيرة جراء قصف بالهاون تتعرض له من قبل مسلحي المعارضة في ريف دمشق ، بالتزامن مع مقتل العشرات في مناطق المعارضة جراء قصف متواصل ومكثف تقوم به قوات النظام على الغوطة وجوبر ودوما وعين ترما.

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