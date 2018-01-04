أنهى وزير التعليم العالي عاطف النداف، تكليف عدد من المسؤولين الإداريين في مشفى المواساة الجامعي بدمشق، وذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس الحكومة للمشفى الشهر الماضي تلقى خلالها الكثير من الشكاوي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على "فيسبوك"، ان اجتماعاً عقد في وزارة التعليم العالي في 27 كانون الأول الماضي، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق، وخلص إلى قرارات منها:

انهاء تكليف كل من الدكتور زكوان قريط معاون المدير العام للشؤون الإدارية، ورئيس قسم الصيدلية ورئيس دائرة العقود ورئيس دائرة الخدمات حسام كيوان.

وتم إنهاء عقد الدكتورة لميس الأعور نظرا لعدم التزامها بالدوام والمناوبات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، وإنهاء تكليف كل من محمد الحاج، و أحمد طنطا، و بشار رزق من كافة المهام المكلفين فيها وعدم تكليفهم مستقبلا برئاسة أي دائرة أو شعبة، وتكليف البديل عن رئيسة التمريض بالمشفى ، واستبدال كافة أمناء المستودعات الموجودين بالمشفى.

وتم الطلب من إدارة المشفى استبدال رؤساء الشعب غير الفاعلين في المشفى ممن مضى على تكليفهم أكثر من أربع سنوات، وفرز أطباء أخصائيين من كافة الاختصاصات إلى الإسعاف الرابع والخامس وعلى مدار الساعة، كما تم إلزام كافة الأطباء المتعاقد معهم للعمل بالإسعاف بالعمل في قسم الإسعاف حصراً.

وطالب المجتمعون في وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأعمال والمراحل التي وصل إليها موضع توسيع العناية المشددة وبيان أسباب التأخير في الإنجاز، كما تم تكليف معاون المدير العام للشؤون الطبية للقيام بجولات صباحية ومسائية على كافة الأقسام ورفع تقرير يومي لإدارة المشفى وتقرير أسبوعي إلى الوزارة.

ولناحية تدني مستوى النظافة في المشفى، قرر المجتمعون فرض حسم 10% لمتعهد النظافة بالمشفى، وفرض تنبيه خطي للجنة الإشراف على النظافة وإنهاء تكليفهم باللجنة.

والطلب من رئيس قسم الإسعاف إعداد تقرير يومي عن سير العمل بالإسعاف، والطلب من إدارة المشفى التأكد من عمل كافة الأجهزة بالمشفى بدقة وبشكل دوري.

وطلب المجتمعون من كافة المشافي التدقيق جيدا في منح بدل المناوبات لأطباء التخدير وعدم صرف هذه المكافأة إلا لمن يثبت دوامه فعليا أثناء المناوبة، وعقد اجتماعات دورية في كافة المشافي برئاسة معاون الوزير للشؤون الصحية.

وكان رئيس الحكومة عماد خميس قام بزيارة مفاجئة لمشفى المواساة في 25 كانون الأول 2017، استمع خلالها لشكاوي بعض الأطباء عن نقص في المعدات والأجهزة الطبية غير الفعالة وأولها أجهزة الضغط، إضافة لمشكلة "الاصطدام" مع المرافقين، فضلاً عن مشكلة قديمة لم يتم حلها، هي وجود الحشرات في كل مكان، وقلة مياه الشرب والنقص في الكادر .

سيريانيوز