قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه "يجب أن نتحاور مع ممثلي الرئيس بشار الأسد ويجب أن يتم تمثيل كل المعارضين السوريين".

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وكان ماكرون، قال الشهر الماضي ان المجتمع الدولي سيكون مضطراً للحديث مع الرئيس بشار الأسد بعد القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) .

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في 21 حزيران الماضي إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية, فيما رفضت ربط التسوية السورية برحيل الأسد, مشيرة الى انها لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل النزاع.

يشار الى ان منصات الرياض والقاهرة وموسكو شكلوا وفدا موحد شارك في محادثات جنيف 8, وذلك بعد اتفاق على هذا الامر في مؤتمر الرياض 2 .