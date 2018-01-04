الذهب يرتفع 200 ليرة.. والغرام يسجل 17500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعه ليسجل 17500 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17500 ليرة للمبيع، وبـ17400 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ15000 ليرة للمبيع، وبـ14900 ليرة للشراء. وكان الذهب سجل يوم الثلاثاء سعر 17300 ليرة لغرام 21 قيراط. سيريانيوز

2018-01-04 08:22:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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