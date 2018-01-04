صدور نشرة جديدة..وانخفاض طفيف في سعر البيض وثبات الفروج الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها ثابتة بالنسبة للنشرة السابقة . كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة. أما سعر صحن البيض، فقد انخفض بشكل طفيف في النشرة الجديدة عما كان عليه سابقاً.

2018-01-04 09:48:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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