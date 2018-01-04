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صدور نشرة جديدة..وانخفاض طفيف في سعر البيض وثبات الفروج
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والشاورما والبيض.
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وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص-
فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها ثابتة بالنسبة للنشرة
السابقة .
كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان
الاسعار ثابتة.
أما سعر صحن البيض، فقد انخفض بشكل طفيف في النشرة الجديدة عما كان عليه سابقاً.
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2018-01-04 09:48:42
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