قالت صحيفة روسية، يوم الخميس، ان مسلحين استهدفوا قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية ودمروا 7 طائرات روسية، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية ووصفته بـ"الخبر الزائف".

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ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مصدرين دبلوماسيين عسكريين، دون ان تسمهم، قولهم أن "قصف جماعة مسلحة لقاعدة حميميم بقذائف هاون أدى إلى تدمير 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، ومستودع ذخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية ذلك وقالت في بيان ان "مزاعم صحيفة (كوميرسانت) بشأن تدمير 7 طائرات حربية روسية في قاعدة حميميم ليست إلا خبرا زائفا".

وأوضح البيان أنه "بعد غروب الشمس في 31 كانون الأول، تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذائف هاون نفذته مجموعة تخريبية متنقلة من المسلحين، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين".

وأكدت الوزارة في بيانها ان "أجهزة الأمن السورية تعمل على البحث عن المتورطين في استهداف حميميم وتصفيتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز حماية القاعدة".

وأكدت الوزارة أن "مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تبقى على جاهزية قتالية وتواصل تنفيذ كافة المهام المنوطة بها بشكل كامل".

وكانت منظومة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي اعترضت صاروخين أطلقهما مسلحون من محافظة إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية أواخر كانون الأول الماضي، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من جبلة في محافظة اللاذقية.

يشار إلى ان القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين.