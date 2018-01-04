شهدت عدة محافظات, خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, هطولات مطرية, أغزرها في محافظة اللاذقية, فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتقترب من معدلاتها .

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وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى السابعة من صباح اليوم, حيث بلغت في محافظة اللاذقية في صلنفة 62,6 مم وكسب 64 مم والمزيرعة 51 مم والحفة 50 مم والقطيلبية 41 مم ووادي قنديل 37 مم ومطار الباسل 75,6 مم وبوقا 71 مم والبهلولية 74 مم ومدينة اللاذقية 30 مم.

وفي محافظة طرطوس في القدموس 29 مم والشيخ بدر 33 مم ومشتى الحلو 14,5 مم والدريكيش 28 مم وصافيتا 17,5 مم وحمام واصل 23 مم والصفصافة 13 مم ومدينة طرطوس 26,5 مم وفي بانياس 32مم.

وعن محافظة حماة, بلغت كمية الامطار في الرصافة 20 مم ووادي العيون 30 مم ومصياف 18 مم وعين حلاقيم 17 مم وربعو 10 مم والحميري وكفر زيتا ومدينة حماة 2,5 مم وحربنفسه 4 مم ومحردة 7 مم وصوران 3,7 مم والصبورة 1,2 مم.

وفي منطقة الغاب, بلغت في شطحة 29 مم وعين الكروم 13 مم والكريم 22 مم وأفاميا 12 مم والسقيلبية 13مم.

وفي محافظة حلب في عفرين 7 مم وفي السفيرة والباب 2 مم وفي مدينة حلب 10 مم.

وعن محافظة السويداء, بلغت كمية الامطار في عين العرب 2,5 مم وشهبا ومدينة السويداء 0,5 مم.

وفي محافظة القنيطرة في حضر 5 مم وفي محافظة حمص بلغت في مرمريتا قلعة الحصن 9 مم وشين 1 مم.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق , و الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتشهد الحرارة غدا الجمعة انخفاض ملموس , لتصبح أدنى من معدلاتها, ويكون الجو غائما ماطرا على فترات والهطل غزيرا مصحوبا بالعواصف الرعدية وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر وتشتد سرعة الرياح الغربية لتبلغ سرعتها 50 كم/سا.

أما درجات الحرارة يوم السبت, فتبقى أدنى من معدلاتها, ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ويميل الجو للاستقرار خلال ساعات بعد الظهر.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 12/6 10/5 9/4

القنيطرة 10/4 9/4 8/3

درعا 13/9 12/8 13/6

السويداء 10/7 9/6 10/7

حمص 15/7 13/6 12/5

حماة 13/8 11/7 10/6

الحسكة 11/7 10/6 12/6

اللاذقية 16/12 15/11 13/9

طرطوس 13/11 12/10 10/9