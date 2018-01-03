تعادل مثير يحسم قمة الارسنال أمام تشلسي على ملعب الإمارات في العاصمة لندن اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل 2-2 القمة المثيرة والمجنونة بين أرسنال وضيفه تشيلسي على ملعب الامارات في العاصمة الانكليزية لندن الاربعاء ضمن المرحلة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقدم لاعبو الفريقين مباراة غاية في التشويق لم تُعرف نتيجتها حتى الثواني الأخيرة.



وسجل لأرسنال جاك ويلتشر 63 والإسباني هيكتور بيليرين 90+2، ولتشيلسي البلجيكي إيدين هازارد 67 من ركلة جزاء وماركوس ألونسو 84.



وبات رصيد البلوز 46 نقطة في المركز الثالث، مقابل 39 نقطة للمدفعجية في المركز السادس.



ونجح أرسنال بالخروج من دون خسارة ذهاباً وإياباً امام تشيلسي في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 (تعادلا ذهاباً دون أهداف)، لكنه عجز عن الحفاظ على نظافة شباكه ذهاباً وإياباً ضد جاره منذ موسم 1998-1999. سيريانيوز 2018-01-03 20:39:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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