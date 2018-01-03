تأهل نادي يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد التغلب على جاره وغريمه التقليدي تورينو، بهدفين دون رد.

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وأكمل يوفنتوس حامل لقب مسابقة كأس إيطاليا في المواسم الثلاثة الأخيرة عقد فرق الدور نصف النهائي .



تقدم يوفنتوس بواسطة جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا بعد مرور ربع ساعة قبل أن يحسم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67.



ويلتقي يوفنتوس في نصف النهائي مع أتالانتا الذي حقق المفاجأة بفوزه على نابولي متصدر الدوري المحلي في عقر دار الأخير 2-1 الثلاثاء.



أما نصف الثاني الاخير فيجمع بين ميلان ولاتسيو.



ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في 31 كانون الثاني الحالي و28 شباط المقبل.