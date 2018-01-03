وضع أتلتيكو مدريد، قدمًا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أمطر شباك مضيفه لييدا إيسبورتيو برباعية نظيفة الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

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وسجل المهاجم دييغو كوستا هدفاً في أول مباراة يخوضها بعد عودته إلى صفوف أتلتيكو مدريد.



وشارك كوستا احتياطياً في الدقيقة 64 واحتاج إلى خمس دقائق فقط ليسجل هدفه فريقه الثالث ليضع فريقه في وضعية أكثر من جيدة قبل استضافة مباراة الإياب على ملعب واندا متروبوليتانو الثلاثاء المقبل.



وبدأ المهاجم الإسباني الدولي الهجمة التي سجل منها الهدف عندما مرر الكرة باتجاه خوان فران قبل أن يعيدها الأخير عرضية داخل المنطقة تابعها كوستا من فوق الحارس دافيد أوليفيروس.



وكان كوستا عاد إلى أتلتيكو التي تركه إلى تشيلسي الإنكليزي عام 2014 خلال الصيف، لكنه لم يتمكن من اللعب في صفوفه بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة على نادي العاصمة الإسباني التي انتهت في مطلع الشهر الحالي.



وكان أتلتيكو مدريد تقدم في الشوط الأول بهدفين سجلهما الأروغوياني دييغو غودين والمخضرم فرناندو توريس في الدقيقتين 33 و37 قبل أن يضيف الرابع الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الأخيرة.



وفاز أيضاً ألافيس على فورمنتيرا 3-1.