نشرت المنظمة الدولية للهجرة قائمة لأخطر الأماكن في العالم لإيصال مساعدات إنسانية للعام 2017، تصدرتها سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وجاء في القائمة, التي نشرتها المنظمة, عبر حسابها على (تويتر), ان " 29 شخصا من كوادر البعثات الإنسانية الدولية قتلوا في سوريا العام الماضي".

وتكررت حوادث تعرض قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت تنقل معونات للمناطق المحاصرة للاستهداف والهجمات في عدة مناطق, , ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من كوادر البعثات الانسانية بالاضافة لمتطوعين.

واحتلت دولة جنوب السودان المرتبة الثانية في هذه القائمة، فيما تقاسمت جمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان المركز الثالث من حيث عدد القتلى بين موظفي البعثات الإنسانية.

كما أدرجت الهجرة العالمية في قائمتها لأخطر أماكن العالم لتوصيل المساعدات الإنسانية كل من النيجر وكينيا والمكسيك والصومال ومالي وميانمار، بالترتيب التنازلي لعدد الضحايا بين الكوادر الإنسانية.