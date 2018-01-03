أصيب شخصان بجروح, يوم الاربعاء, برصاص قنص في بلدة الفوعة بريف ادلب الشمالي.

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وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ان شابين في بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي أصيبا بجروح خطيرة جراء أعمال قنص طالت البلدة من ناحية بنش المجاورة

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب لسقوط قذائف ورصاص قنص اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في اذار عام 2015.

ومحافظة ادلب مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد بموجب اتفاق توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي .