وقّع الأمين العام لـ"الائتلاف الوطني "المعارض رئيس لجنة الحج العليا، نذير الحكيم، يوم الأربعاء, العقد الناظم للحج السوري، والذي يسمح لـ 18 ألف حاج سوري بالحج الموسم القادم 2018 .

وذكر "الائتلاف" على موقعه الالكتروني, أن وفد لجنة الحج العليا أنهى زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الثلاثاء، والتي امتدت لثمانية أيام، التقى فيها عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وتشرف لجنة الحج العليا على تسيير رحلات الحجاج السوريين للعام السادس على التوالي، وبلغ عدد الحجاج للعام الماضي نحو 15 ألف حاج.

وتملك لجنة الحج العليا عدة مكاتب لها للتسجيل في كل من (مصر، الأردن، لبنان، تركيا، والشمال السوري)، إضافة لمكاتب فرعية في كل من (الإمارات، قطر، والكويت)، بهدف استقبال طلبات الحج وتنظيم حركتهم وتوفير كافة التسهيلات لهم.

وكانت "لجنة الحج العليا السورية" وقعت عقود الحجاج السوريين مع الممكلة العربية السعودية، في كانون الثاني الماضي عام 2017، وحصلت بموجب التوقيع على كامل حصة سوريا من عدد الحجاج، وبذلك سحبت الملف كاملًا من النظام.

وتوقف موسم الحج للسوريين في الداخل في الأعوام الماضية، حيث عزت مصادر رسمية ذلك إلى رفض وزارة الحج في السعودية إبرام اتفاقية الحج في مواعيدها كما هو متبع في كل عام.

وهناك الكثير من السوريين الذين يؤدون فريضة الحج في الأعوام الأخيرة عن طريق "الائتلاف الوطني", حيث يتم توقيع اتفاقية الحج الخاصة بالجمهورية العربية السورية بين وزارة الحج السعودية ولجنة الحج العليا التابعة للائتلاف.

سيريانيوز