حدد وزير النفط علي غانم, يوم الثلاثاء, عدة أولويات في محافظة دير الزور, كاشفاً عن تخصيص مبلغ قدره 6 مليارات ليرة سورية بشأن تنمية المشاريع فيها.

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وقال غانم, خلال جلسة لمجلس الوزراء, ان الأولوية الآن هي " لعودة الأهالي إلى مناطق سكنهم بالمحافظة وتأمين الخدمات وتفعيل العمل المؤسساتي فيها والوقوف على المشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ".

واستعرض وزير النفط المشاريع الخدمية التي يتم العمل عليها في محافظة دير الزور ضمن ما تم رصده لها كخطة أولية بقيمة 6 مليارات ليرة .

واشار غانم الى ان "الحكومة رصدت لتنفيذ المشاريع التنموية في محافظة دير الزور 6 مليار ليرة سورية كخطة أولية.. وستحدد اللجنة الوزارية الجدول الزمني لضمان سرعة التنفيذ".

واردف غانم ان "الأمور الخدمية في محافظة دير الزور بدأت بالتعافي.. المواد السلعية متوفرة وبشكل كبير.. قطاع المياه وضعه حاليا جيد.. ونسعى لتأمين كل الخدمات الأخرى بأسرع وقت".

وكان محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره اعلن في شهر تشرين الثاني عن رصد 6 مليارات ليرة سورية كحالة إسعافية لإعادة إعمار وبناء ما خربته عناصر تنظيم “داعش” في البنى التحتية للمدينة.

وتوجه وفد حكومي الشهر الماضي الى دير الزور تضمن وزراء الادارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والنفط والثروة المعدنية حيث اطلعوا على واقع الخدمات فيها.

وقال وزير النفط خلال الجولات ان الوزارة مستمرة بامداد المحافظة بالكميات الكافية من المشتقات النفطية، مشدداً على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في عملية توزيع المازوت.

وتمكن الجيش النظامي, في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن المدينة, في اطار حملة عسكرية, بالتعاون مع القوات الجوية الروسية.

كما تمكن الجيش النظامي في 9 تشرين الثاني استعادة مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بالكامل من جديد من قبضة"داعش".