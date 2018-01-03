تسببت العاصفة القوية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس في اغلاق برج ايفل أمام الزوار.

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ونقلت وسائل اعلام عن متحدثة باسم الشركة التي تدير برج إيفل قولها انه لم يتم فتح برج إيفل لاسباب امنية, و سيتم بحث الطقس في منتصف اليوم لإعادة تقييم الوضع".

ومن جانبها، أعلنت عمدة باريس استمرار إغلاق المتنزهات والحدائق والمقابر طوال اليوم.

و تأثر غرب وشمال فرنسا ومنطقة باريس صباح اليوم جراء العاصفة "إليانور" التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي واضطرابات في الحركة الجوية، وتتوجه نحو شرق البلاد.

واجتاحت عاصفة ثلجية قوية ناتجة عن سوء الأحوال الجوية, يوم الاثنين, غرب فرنسا, ما أدى الى إجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم والتي شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي.