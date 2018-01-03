قال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي, الأربعاء, ان ساعات التقنين ستكون في "حدودها الدنيا", مضيفاً أن الوزارة وقعت عدة صفقات ومذكرات تفاهم لتوريد محطات توليد باستطاعة 4300 ميغا واط لإضافتها إلى المنظومة الكهربائية بما يضمن استقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير الكهرباء ,قوله في تصريح للصحفيين أن " مدة تنفيذ هذه المشاريع من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات".

وحول أثر مشاريع الوزارة الجديدة , اردف خربوطلي "هذا العام لدينا مشاريع ستضاف إلى المنظومة الكهربائية وبالتالي سيتم رفع الطاقة المولدة لتصل إلى 6000 ميغا واط وبالتالي ساعات التقنين ستكون في حدودها الدنيا".

ويأتي ذلك بعد أيام على توقيع وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي مع نظيره العراقي قاسم محمد الفهداوي محضر اجتماع يتضمن الإجراءات والجدول الزمني لاتفاقية ربط الطاقة الكهربائية بين سوريا والعراق.

وعقد في مبنى وزارة الطاقة الإيرانية في طهران بداية تشرين الثاني الماضي, اجتماع مشترك بين وزارات الكهرباء السورية والعراقية والإيرانية من أجل التوقيع على بروتوكول لإعادة تفعيل الربط الكهربائي الثلاثي.

وكان وزير الكهرباء أعلن منذ أيام أن المنظومة الكهربائية قادرة على توفير حاجة البلاد بشكل كامل, كاشفاً عن التحضير لسلسلة من المشاريع, منها إبرام عقود ومذكرات تفاهم مع إيران لشراء مجموعات لتوليد الطاقة باستطاعة 2000 ك واط.

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا بشكل ملحوظ, بعدما وصلت ساعات التقنين إلى ذروتها , وهذا التحسن أرجعته وزارة الكهرباء, إلى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا, إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.

سيريانيوز