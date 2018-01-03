واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاربعاء, ارتفاعه مسجلاً 469 ليرة سورية للدولار الواحد.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 473 ليرة للمبيع، و 469 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل منذ يومين إلى 469 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.