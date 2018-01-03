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مواصلاً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 469 ليرة
الاخبار الاقتصادية

 واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاربعاء, ارتفاعه مسجلاً 469 ليرة سورية للدولار الواحد.


 

 

 

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 473 ليرة للمبيع، و 469 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل منذ يومين إلى 469 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.

سيريانيوز
2018-01-03 17:04:20
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