سقط جرحى, يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف على منطقةالدويلعة بمدينة دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذائف سقطت على الدويلعة ماادى الى سقوط مصابين.

وكانت عشرات القذائف سقطت يوم الاحد الماضي على منطقة الدويلعة بدمشق , ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وسقط عشرات المدنيين في مدينة دمشق وريفها في الآونة الأخيرة جراء قصف بالهاون تتعرض له من قبل مسلحي المعارضة في ريف دمشق ، بالتزامن مع مقتل العشرات في مناطق المعارضة جراء قصف متواصل ومكثف تقوم به قوات النظام على الغوطة وجوبر ودوما وعين ترما.