"هناك تواصل سياسي وميداني مع الأكراد بسوريا"

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله, يوم الأربعاء, ان لحرب في سوريا في مراحلها الأخيرة, مبينا أن انسحاب عناصر حزبه من الأراضي السورية له علاقة بنتيجة الحرب.

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وأوضح نصرالله, في لقاء على قناة (الميادين), ان " العامل الأساس في الانتصار بسوريا هو السوريون أنفسهم وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد وفريقه المتماسك , مؤكدا ان " الأسد باق في منصبه حتى إنتهاء ولايته وقد يترشح مجدداً".

واضاف نصرالله " نحن أمام انتصار كبير في سوريا ولكنه ليس انتصاراً نهائياً بعد, والحرب في سوريا تحتاج كحد أقصى سنة أو سنتين لتضع أوزارها".

من جهة اخرى, اعتبر ان قلق اسرائيل من وجود عناصر حزب الله في الجنوب السوري امر طبيعي, مؤكدا ان "المقاومة موجودة فعلاً هناك في سياق دفاعي وإسرائيل تخشاه بقوة".

وامد نصرالله على "عدم التردد في الدفاع عن سوريا إذا اعتدت إسرائيل عليها".

واعتبر ان "من يستطيع هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا قادر بسهولة على هزيمة جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتعارض اسرائيل مرارا الوجود العسكري لعناصر "حزب الله" و ايران في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها.

وقصفت إسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" او قوات ايرانية في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.

واردف نصرالله ان "امريكا حريصة على بقاء خلايا من "داعش", والدليل تحذير الأميركيين للروس بعدم التقدم إلى مناطق شرق الفرات".

وعن موضوع الاكراد, لفت نصرالله الى ان "هناك تواصل سياسي وأحياناً ميداني مع الكرد في سوريا".

وياتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الاسد المقاتلين الاكراد الذين يتعاملون لصالح الامريكان "بالخيانة", في تصريحات أثارت تنديدا واستنكارا من قبل قوات "قسد" وقوى كردية واصفة تصريحاته بأنها "لعب بالنار" وتمهد "لإعلان حرب جديدة"

وفي سياق اخر, اشار نصرالله الى ان الحزب "لم يبحث حتى الآن مع الرئيس بشار الأسد إعادة ربط العلاقة بين دمشق وحماس".

وعن انسحاب حزب الله من سوريا, قال نصرالله ان "خروج حزب الله من سوريا مرتبط بتحقيق هدف الدخول إليها ومرتبط بالقيادة السورية وبنتيجة الحرب".

وكان "حزب الله" اللبناني اعلن مؤخرا أن موعد خروج مقاتليه من سوريا, أمر مرتبط بالحل السياسي ومدى تنفيذه على الأرض .

وتقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي ضد مسلحي المعارضة، في ظل دعوات المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة، "حزب الله" للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه تقاتل "تكفيريين", و ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك.