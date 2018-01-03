قالت وزارة الصحة الفلسطينية, يوم الأربعاء, ان فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها, نشرته وكالة (رويترز) أن مصعب فراس التميمي "لقي مصرعه متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال رام الله ".

وأوضحت مصادر في الإسعاف الفلسطيني أن القتيل أصيب بالرصاص الحي في الرقبة ونقل إلى المستشفى الاستشاري القريب من رام الله.

وقال سكان بالقرية أن مواجهات اندلعت بين الشبان والجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الحادث.

وسبق أن وقع عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح خلال اندلاع مواجهات عنيفة احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول الجاري, متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين إزاء واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

سيريانيوز