اعتبر رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض رياض سيف, يوم الاربعاء, ان نجاح الاحتجاجات التي تشهدها ايران سينعكس إيجابا على الوضع في سوريا ومعظم دول المنطقة.

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واوضح سيف, في تصريح, نشره موقع الائتلاف عبر موقعها الالكتروني, أن "تغيير النظام الإيراني الداعم الأول للميليشيات الطائفية في المنطقة، سيساعد على إرساء الأمن وإحلال الاستقرار والسلام في كل من سورية والعراق واليمن ولبنان".

وشدد سيف على أن الهتافات التي يرددها الشارع الإيراني، "تعكس بشكل مباشر ممارسات النظام الإيراني، في التعدي على الحقوق والحريات العامة بما يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دعم فرق الموت في البلدان الأخرى كالميليشيات الطائفية في سوريا، وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن".

وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى, ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الإسلامي في البلاد والمرشد علي خامنئي. وقد أدت إلى احتجاز المئات من المشاركين فيها.

ولفت رئيس الائتلاف الوطني إلى أن "احتلال الميليشيات الطائفية التابعة للنظام الإيراني، للأراضي السورية، لن يدوم طويلاً".

وتعتبر ايران من ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.