أفادت مصادر مؤيدة, يوم الاربعاء, ان الجيش النظامي دخل منطقة تل اللوز قرب بيت جن, بموجب اتفاق مع مسلحي فصائل مسلحة معارضة بريف دمشق الغربي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت المصادر, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي استكمل انتشاره في "تل اللوز" شمال شرق بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

واشارت المصادر الى ان وحدات الهندسة تعمل على تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي تركها المسلحون خلفهم

وبدات امس الثلاثاء عملية تسليم عناصر " جبهة النصرة " التلول الحمر بريف دمشق الغربي لقوات الجيش النظامي تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد استسلام الفصائل المسلحة في بيت جن للجيش.

وياتي ذلك بعدما بدأ مسلحو بيت جن في ريف دمشق بالخروج يوم الجمعة الى درعا وادلب، بموجب اتفاق مع الجيش النظامي.

وتمكن النظامي من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، عبر تقدمه على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.