كشف مدير سياحة دمشق اليان الخوري, أن اللجنة المشكلة من وزارتي السياحة والتموين لدراسة أسعار السندويش والوجبات السريعة، اتفقت على خفضها بمعدل 20 بالمئة عن الأسعار المحددة للمطاعم في دمشق.

ونقلت صحيفة ( الوطن ) المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء, عن مدير سياحة دمشق ,قوله أنه "سيتم إصدار الأسعار الجديدة خلال أيام".

وأضاف أن "الدراسة تنسجم مع كلف المواد والمستلزمات مع دراسة جميع التفاصيل الداخلة في تسعير الوجبات في مطاعم الخدمة السريعة، معتبراً أن الأسعار الجديدة ستكون منصفة وتراعي المستهلك وأصحاب المحال".

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي, صدق في كانون الأول الماضي, على لائحة تخفيض أسعار لأكثر من 8 آلاف سلعة من مختلف السلع والمواد الاستهلاكية أعدتها السورية للتجارة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخذت مؤخرا الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار نحو 25 مادة استراتيجية بنسب تتراوح بين 10و15 % وذلك بعد أن أصدرت خلال الشهرين الماضيين عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من الحلاوة والطحينة والسكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.